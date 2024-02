Zenith sfida il Tuttocuoio: "Serve una gara perfetta"

Sfida casalinga da far tremare i polsi per la Zenith Prato. Oggi pomeriggio alle 14.30 al "Chiavacci" di via del Purgatorio arriverà la capolista Tuttocuoio per cercare di consolidare il suo primato solitario (41 punti) nel girone A di Eccellenza e per vendicarsi della sconfitta di misura (1-0) incassata nel match di andata a campi invertiti.

Una partita sicuramente quasi da mission impossibile per la compagine allenata da Simone Settesoldi, che sta comunque attraversando un buon momento e che lotta in piena zona play off, al quinto posto con 32 punti. I bluamaranto si troveranno di fronte la miglior difesa del girone con soli 13 gol incassati in 20 partite disputate e il secondo miglior attacco, con 30 reti segnate. Numeri che sommati alle 12 vittorie, ai 5 pareggi e alle sole 3 sconfitte accumulate fin qui in stagione dalla prima della classe fanno davvero paura. "All’andata siamo riusciti a fare uno sgambetto alla capolista e non eravamo la squadra che eravamo oggi. Non lo era nemmeno il Tuttocuoio. Affronteremo comunque una squadra molto forte, che si è ulteriormente rinforzata nel mercato invernale con l’acquisto di Campagna e che non ha mai nascosto la volontà di voler vincere questo campionato – commenta proprio il tecnico Simone Settesoldi -. E’ l’avversario di gran lunga più completo a livello di rosa e ha dimostrato compattezza, solidità, cambi molto forti in rosa. Il Tuttocuoio è reduce da qualche pareggio di troppo, ma ho grande fiducia nei miei ragazzi, che ultimamente hanno messo in fila ottimi risultati. Per portare a casa punti da questa partita servirà una prestazione perfetta per tutti e 90 i minuti di gioco e anche un grande aiuto da chi subentrerà a gara in corso. In questo campionato è comunque fondamentale muovere la classifica ogni domenica. Sarà una delle gare di cartello del weekend, quindi le motivazioni non mancheranno per i giocatori".

Nelle fila bluamaranto qualche dubbio soltanto sulle condizioni di Lunghi e Rosi, entrambi non al 100%. Probabile che almeno uno dei due possa riposare inizialmente per poi dare il suo contributo a partita iniziata. L.M.