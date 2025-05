Zenith Prato trionfa nella Prato Cup 2025: secondo successo consecutivo

Per il secondo anno consecutivo è la Zenith Prato ad aggiudicarsi la Prato Cup. La manifestazione organizzata dalla Galcianese Calcio al campo sportivo Conti ha visto la compagine pratese trionfare davanti a Bologna e Perugia. Si tratta del secondo successo di fila per la compagine di via del Purgatorio, che aveva trionfato anche nell’edizione 2024. La diciottesima edizione di tenuta quest’anno era dedicata alla categoria Pulcini Misti 2014/2015. Questi erano i quattro gironi allestiti: ‘Bianco’, composto da Empoli, Renate, Affrico e Viareggio, ‘Rosso’ formato da Bologna, Arezzo, Cattolica Virtus e Prato, ‘Verde’ con Pisa, Perugia, Galcianese e Nonantola, e infine ‘Giallo’ con Zenith Prato, Reggiana, Tau e Sangiovannese. Alla fine ha vinto la Zenith Prato che ha potuto così alzare la coppa al cielo alla presenza della sindaca Bugetti. Soddisfazione al termine della manifestazione, che ha visto la presenza di centinaia di famiglie al Conti, è stata espressa dal sodalizio biancazzurro: "E’ stata una festa di sport".