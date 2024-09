Zenith Prato ospite a Sesto. Lavori al Lungobisenzio

La Zenith Prato giocherà le prossime due partite casalinghe del girone D di serie D al "Torrini" di Sesto Fiorentino e non al "Lungobisenzio.

Questo perché lo stadio principale della città, secondo quanto comunicato dal gestore Ac Prato, nelle prossime due settimane dovrà stare completamente a riposo a causa di "interventi di manutenzione del manto erboso da eseguirsi necessariamente nel mese di settembre".

Una necessità che, dal quartier generale del Prato, dicono di "aver comunicato con largo anticipo alla Zenith Prato, addirittura lo scorso 6 settembre – in occasione dell’incontro tenutosi in Comune – indicando anche le date di indisponibilità del campo" e poi precisando che "questo tipo di manutenzione, già eseguito negli anni passati, richiede uno stop per almeno due settimane piene di tutte le attività sul manto erboso per consentire la sua buona riuscita".

Alla Zenith Prato, secondo quanto riferito dai massimi dirigenti bluamaranto, una Pec con la conferma ufficiale sarebbe arrivata in realtà lunedì scorso da parte del Prato. Ma poco male, almeno a giudicare dalla ‘prontezza di riflessi’ e dalla rapidità con cui la società di via del Purgatorio è riuscita a trovare una soluzione immediata al problema.

Tutti a Sesto Fiorentino per le prossime due partite consecutive casalinghe. Lo spostamento, però, si è dovuto necessariamente incastrare con le necessità della Sestese, società ospitante, ed in particolare della sua prima squadra, impegnata nel campionato di Eccellenza.

Di conseguenza la partita di domenica prossima, fra Zenith Prato e Forlì, verrà anticipata alle 14.30 (rispetto al consueto orario delle 15), mentre quella successiva, contro il Tau Altopascio, dovrebbe giocarsi sabato sera, in un orario compreso fra le 19 e le 20.30, ma ancora da stabilire, di comune accordo anche con la Figc e con gli avversari.

Il Prato, invece, nelle prossime due partite dovrà fronteggiare due trasferte consecutive: la prima, domenica prossima, sul campo della Sammaurese, uno degli attuali fanalini di coda del girone D di serie D; la seconda, domenica 29 ottobre, in casa del Sasso Marconi. Proprio per la concomitanza delle due trasferte di seguito il calendario dei lavori al Lungobisenzio aveva previsto gli interventi per il manto erboso.

La Zenith Prato reduce dal bel pareggio di San Marino quindi dovrà giocare "fuori" le partite interne. Ospitalità è stata trovata velocemente nel campo comunale di Sesto, facilmente raggiungibile da squadra, dirigenti e tifoseria. Sperando che Sesto porti bene per arrivare alla prima vittoria.

