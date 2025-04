Yuri Tuci oggi all’Eden e da Giometti

Oggi Yuri Tuci (foto), l’attore pratese rivelazione protagonista del film La vita da grandi, incontrerà il pubblico alle 20 al cinema Eden e alle 20.30 alla multisala Giometti del Parco Prato. Insieme a Tuci ci sarà anche la regista Greta Scarano, al suo debutto con la macchina da presa. Interpretato da Tuci e da Matilda De Angelis, il film è ispirato alla storia vera dei fratelli riminesi Margherita e Damiano Tercon, narrata nel libro da loro scritto a due mani "Mia sorella mi rompe le balle. Una storia di autismo normale". Il film sta ottenendo un grande successo in tutta Italia e all’Eden oggi si potrà vedere alle 16, alle 18.15 e alle 21. Sempre alla multisala di via Cairoli oggi ci sono anche Le assaggiatrici di Silvio Soldini (16, 18.15 e 21) e Un passo alla volta, il documentario di Francesco Cordio che racconta l’amicizia tra Niccolò Fabi, Daniele Silvestri e Max Gazzè (16, 18.15 e 21). Al Terminale oggi alle 18.30 c’è Nonostante il film di e con Valerio Mastandrea, Laura Morante e Dolores Fonzi; alle 21.15 inizia con Red Rocket la rassegna a cura del Mabuse Cineclub dedicata a Sean Baker, il regista americano che con Anora ha vinto quattro Oscar: miglior film, regia, montaggio e sceneggiatura originale. Solo Walt Disney aveva vinto quattro statuette in un colpo solo nel 1953, ma con quattro diversi film. Infine, il cinema Pecci oggi è chiuso per turno di riposo.