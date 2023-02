Yoko Yamada al Chiesino Comedy Club

Appuntamento con la stand-up comedy questa sera all’ex chiesino di San Giovanni. Dalle 21.30 sul palco ci sarà Yoko Yamada (foto), comica brillante e già applaudita in teatri di mezza Italia. Babbo giapponese, mamma italiana, Yoko è nata a Brescia nel 1993e dieci anni fa si è trasferita a Venezia per frequentare l’università. Ed è a Venezia che si è avvicinata al mondo della stand-up comedy. Stasera sarà qui con il suo ultimo spettacolo Pizza sul gelato, in cui porta in scena con una narrazione esilarante la sua battaglia per trovare un equilibrio a Venezia, tra equivoci e contraddizioni, con un padre appunto giapponese e una madre bresciana. Il suo stile è pop ed empatico, sul palco i suoi aneddoti toccano temi delicati in modo leggero e coinvolgente. Il tutto raccontato citando le perle di saggezza del padre. L’ingresso costa 10 euro, biglietti su Ticketone. E a proposito di stand-up comedy, sempre all’ex chiesino c’è un altro appuntamento da segnalare, giovedì 16 febbraio, sempre alle 21.30: torna l’Open Mic, ovvero la ribalta aperta ai nuovi comici. Chi volesse mettersi alla prova ed esibirsi sul palco può iscriversi alla serata sulla pagina Facebook Chiesino Comedy Club.