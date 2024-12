Weekend di letture animate e laboratori creativi nelle biblioteche per bambini

Tante iniziative nel weekend nelle biblioteche. Domani alle 10 alla Bruni di Casale Leggere tutti dappertutto. A CAAccia di storie: letture animate di libri illustrati in Comunicazione Aumentativa Alternativa con laboratorio creativo per bambini dai 3 ai 7 anni.

Sempre domani alle 10.30 alla Ovest ultimo appuntamento di Leggiamo insieme di..., il ciclo di letture animate gratuite per bambini dai 4 ai 10 anni.

Alla Nord Peppino domani alle 10.30 è ora di immergersi in punta di piedi nella magica atmosfera del Natale con Toc toc... bussa il Natale!: per i piccoli dai 4 anni in su, letture animate e un laboratorio con Francesca Giovannini. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria, necessaria la presenza di un accompagnatore.

Domenica dalle 10 alle 12 in Lazzerini è in programma nuovo appuntamento di Domeniche piccine. Le famiglie con bambine e bambini da 6 mesi a 3 anni saranno accolte dal sorriso di una bibliotecaria che proporrà libri e suggerimenti per la lettura a ‘bassa voce’. Questa domenica con l’incontro dal tema Il mio papà.

Sempre domenica alle 16 è in programma Buone feste! Le magnifiche renne di Babbo Natale, lo spettacolo a cura di Marco Bertarini, Marcontastorie. Babbo Natale non riuscirebbe mai a portare i regali a tutti i bambini in una sola notte senza l’aiuto delle renne: ma le renne cosa fanno quando non trainano la sua slitta? Marcontastorie porterà i piccoli dai 4 anni in su alla scoperta di storie e leggende legate alla festa più bella dell’anno. Prenotazione obbligatoria online a: bit.ly/form-buonefeste.

Sempre in Lazzerini, oggi alle 17 presentazione del libro di Luca Pampaloni Lottare per vincere. Dei diritti e delle pene (per ottenerli), edizioni ETS. Insieme all’autore saranno presenti Sauro Lascialfari, Elena Cavaciocchi, Giuliana Missio e Mauro Parrini. Luca può scrivere solo con i piedi o dettando ad altri. A metà tra un’autobiografia e un manifesto sui diritti delle persone disabili, il libro descrive le sue lotte e quelle di tanti altri per vivere come tutti. Nato a Calenzano nel 1960, disabile grave dall’età di otto mesi, racconta la sua esperienza dall’uscita dal centro di riabilitazione alla laurea, ottenuta nell’88 in scienze politiche alla Cesare Alfieri di Firenze, E’ la storia di un uomo che ha lottato tutta la vita per la conquista della dignità.