Picchia un volontario sull’ambulanza e minaccia la madre con un coltello

Prato, 3 marzo 2025 – Ha preso a schiaffi un volontario della Croce d’Oro che lo stava portando al pronto soccorso con l’ambulanza perché ubriaco. Poi ha minacciato la madre con un coltello ma, alla fine, è stato arrestato dai carabinieri.

La notte “brava” del ragazzino, 17 anni di origini sudamericane, ha dato non poco da fare ai sanitari e alle forze dell’ordine che hanno dovuto faticare per riportarlo alla calma. Secondo quanto riferito, il giovane, nel pomeriggio di sabato, aveva già minacciato la mamma. Nella serata, sempre di sabato, è stato trovato in strada completamente ubriaco, in via Pier Cironi, dove si era recata anche la mamma del ragazzo. E’ stato chiesto l’intervento dei soccorsi: in via Pier Cironi è arrivata una ambulanza della Croce d’Oro. E’ qui che ha dato il peggio di sé.

Mentre i soccorritori lo stavano portando in ospedale, ha preso a schiaffi sul viso un volontario. Sono dovuti intervenire i colleghi dell’uomo per bloccarlo e riportarlo alla calma. Una volta arrivato in ospedale, però, si è allontanato prima che i medici potessero visitarlo. Il volontario non ha riportato, fortunatamente, gravi conseguenze e adesso potrà decidere se sporgere denuncia contro il giovane. Il diciassettenne non aveva ancora finito di dare di matto. Tornato a casa, di notte, ha afferrato un coltello e ha minacciato la madre. A quel punto, la donna si è vista costretta a chiedere aiuto ai carabinieri che sono intervenuti in poco tempo. Il giovane è stato arrestato e portato in un centro per minorenni.