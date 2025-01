Seano, baby gang picchia residente. Gli chiedeva di abbassare la voce: "Nel week end qui non si dorme"

Sicurezza di giorno e di notte. E’ quello che chiedono i cittadini perché ai furti nelle case e quelli di automobili si è aggiunta pure la baby gang a Seano. Lo scorso fine settimana un uomo è stato aggredito in piazza IV Novembre perché aveva rimproverato un gruppo di adolescenti (fra i quali ci sono anche maggiorenni) che facevano troppa confusione. L’uomo ha rimediato, come risposta, la rottura del setto nasale con un pugno ed ha dovuto farsi medicare in ospedale. Sono intervenuti i carabinieri.

La storia di piazza IV Novembre è nota da diverso tempo sia alle forze dell’ordine sia ai residenti perché nel week end in particolare, queste bande giovanili, si ritrovano sino a tarda notte a bere in piazza e a conversare a voce troppo alta, anche se i locali sono già chiusi. Fino ad ora i problemi erano limitati agli schiamazzi, al rombo dei motorini che interrompe il sonno della gente ma non si era ancora arrivati alle mani.

La piazza, secondo un progetto del Comune di Carmignano, che ha rivisto quello elaborato vent’anni fa dall’architetto Purini, sarà riqualificata ma nel frattempo i residenti chiedono di intervenire. E sul versante sicurezza c’è anche la questione dei furti delle automobili che si stanno intensificando: l’ultimo è avvenuto a Comeana la scorsa settimana. Una Fiat Panda è stata rubata di notte in via Machievelli e due giorni dopo ritrovata capovolta in acqua a Camaioni. La famiglia dopo aver subito il furto, ha dovuto provvedere alla rimozione del veicolo e alla rottamazione.

L’opposizione ha chiesto un consiglio straordinario: "Riteniamo – scrivono i consiglieri di opposizione Giovanni Sardi, Federica Bini e Eleonora Torrini di FDI insieme ad Angela Castiello di Forza Italia – che la convocazione di un consiglio comunale straordinario dedicato alla sicurezza sia lo strumento essenziale per analizzare approfonditamente la situazione e promuovere strategie condivise di intervento".

M. Serena Quercioli