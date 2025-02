"Vogliamo via Riallese in sicurezza". Alta la preoccupazione dei residenti

CANTAGALLO "Invitiamo il Comune di Cantagallo a venire a verificare la reale situazione di via Riallese e ci rendiamo disponibili per un incontro affinché vengano trovate soluzioni per riaprire la strada in tempi più brevi possibile". Lo scrivono in una lettera aperta Alessandro Brogi, Graziano Anselmi e Roberto Sadocco che spiegano: "Siamo abitanti della valle del rio Allese, un luogo bellissimo dietro alla Rocca di Cerbaia, a Cantagallo, che ricade, in gran parte, nel demanio regionale. Proprio qui abbiamo riportato in vita edifici storici, che abbiamo ripopolato con le nostre vite, con spirito di sacrificio e coraggio. Vite che sono drammaticamente cambiate, come per tanti, il 2 novembre 2023, quando il nubifragio ha colpito duramente tutta l’area, rendendo prima la strada pericolosa per poi farla crollare, in parte, verso il letto del torrente sottostante. Sono venuti a mancare quei due chilometri di strada che ci collegavano a Carmignanello, costringendoci ad allungare di vari chilometri il tragitto per la scuola, il lavoro e per eventuali emergenze tramite la strada di Montecuccoli, peraltro chiusa a lungo". I residenti – circa 9 famiglie – scrivono per precisare le parole dell’amministrazione. "Non è vero, intanto, che la strada è peggiorata di recente – sottolineano – ci sono state mail, messaggi, telefonate con cui abbiamo segnalato più volte la situazione disastrosa nei mesi successivi all’alluvione. Abbiamo segnalato anche i problemi di tutto il corso d’acqua scrivendo al Consorzio Bisenzio Ombrone e all’Unione dei Comuni. E’ vero che sono stati spesi 80 mila euro per parte della strada, ma i lavori sono stati resi vani dalla mancata manutenzione successiva. A cosa si riferisce il sindaco quando parla di “cercare nuovi sentieri come via alternativa”? Noi vogliamo una via Riallese percorribile che ci consenta di tornare a casa in sicurezza".