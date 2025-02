Vittoria, che debutto. In Miss Fallaci sulla Rai è Oriana da ragazza

Arriva finalmente sul piccolo schermo Miss Fallaci, la serie tv che racconta la vita e la prima fase della carriera di Oriana Fallaci: andrà in onda da martedì 18 febbraio alle 21.30 su Rai Uno per quattro puntate. Protagonista nel ruolo della giornalista fiorentina è Miriam Leone. Ma nella serie c’è un talento pratese, per la prima volta davanti ad una macchina da presa: la giovane attrice Vittoria Mangani nel ruolo di una giovanissima Oriana. Un bel debutto per Vittoria, poco più di sedici anni, figlia dell’ex assessore alla cultura Simone Mangani. Un ingresso nel mondo della tv dalla porta principale, un ruolo attribuitole dopo aver sostenuto una serie di provini e dopo aver frequentato un laboratorio teatrale al Metastasio. Ottenuta la parte, Vittoria si è ritrovata su un set importante, diretto da Luca Ribuoli. Sarà lei Oriana Fallaci nei primi anni raccontati in tv, dall’adolescenza nelle campagne toscane, all’impegno come staffetta partigiana per il padre antifascista, con Emilia come nome di battaglia. Le puntate della miniserie sono otto, ciascuna della durata di circa cinquanta minuti. Rai Uno le manderà in onda due per volta, per quattro prime serate ed altrettante settimane, con il finale la sera dell’11 marzo. Non solo. Da mercoledì 19 e venerdì 21 febbraio, in prima serata su Canale 5, Vittoria Mangani è anche nel cast della serie Le onde del passato ambientata all’Isola d’Elba, che vede protagonisti Anna Valle, Giorgio Marchesi e Irene Ferri. La fiction, prodotta da Banijay Studios Italy e diretta da Giulio Manfredonia, è liberamente ispirata a Due sirene in un bicchiere di Federica Brunini.

Ma torniamo a Miss Fallaci. Il primo provino per la fiction Vittoria Mangani lo ha fatto proprio a Prato, a Manifatture digitali cinema, poi ha superato le selezioni a Firenze e infine a Roma, dove nell’estate di due anni fa sono state effettuate le riprese per la miniserie prodotta da Paramount e Minerva Pictures, presentata in anteprima lo scorso ottobre alla 19ª edizione del Festa del Cinema di Roma. Vittoria ha mostrato talento e determinazione, il suo accento toscano e la somiglianza nei tratti del volto con Miriam Leone sono stati un’arma in più per la giovane pratese, che frequenta il liceo classico Cicognini, brillando anche negli studi. Quella per la recitazione è una passione che ha coltivato fin a giovanissima, partecipando a un laboratorio teatrale del Metastasio, Le arti della scena, curato da Pasquale Scalzi, e mostrando subito le sue doti di espressività e naturalezza. Erano 120 le aspiranti a quel ruolo nella serie: Vittoria è stata la più brava.

F.B.