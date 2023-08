Visite d’agosto nel mondo degli Etruschi

Agosto al Museo Archeologico di Artimino.

Saranno due le iniziative serali, rivolte ai bambini e ragazzi, che si terranno durante il mese corrente dedicate agli etruschi e rivolte principalmente a un pubblico di famiglie. E c’è anche l’invito speciale a una visita in autonomia. Le attività programmate al museo "Francesco Nicosia" in agosto si svolgeranno giovedì 10 agosto alle 21, con la "Notte di San Lorenzo in compagnia degli Etruschi" che prevde un laboratorio per bambini dai 5 ai 12 anni di età.

È in programma una visita guidata al museo dedicata alla scoperta della religione etrusca, dei suoi rituali e dei suoi dei.

Al termine, i bambini prenderanno parte ad una attivitaà di manualità con l’argilla per creare una copia del celeberrimo "Fegato di Piacenza". Si tratta di un modello bronzeo di fegato di pecora con iscrizioni etrusche, usato dai sacerdoti aruspici per le divinazioni, risalente al II-I secolo a.C., fu rinvenuto da un contadino durante l’aratura il 26 settembre 1877 nella località Ciavernasco, in provincia di Piacenza, dove è conservato presso palazzo Farnese.

Sabato 26 agosto alle 21 – è il secondo appuntamento – tornano le "Indagini notturne al Museo", l’iniziativa che fa scoprire la storia degli Etruschi in maniera divertente, con indizi e alla luce delle torce elettriche.

L’attività è indicata per bambini dai 6 ai 12 anni. Per le visite libere e in autonomia, si segnala l’orario del museo, ad agosto aperto: lunedì, martedì, giovedì e venerdì, dalle 9.30 alle 13.30, sabato, domenica e festivi dalle 9.30 alle 13.30 e dalle 15.00 alle 18.00. Chiuso il mercoledì e il 15 agosto. Per i gruppi è possibile visitare il museo fuori orario, prenotando anticipatamente.