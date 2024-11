Visitazione. Mezzo milione dalla Regione

Aveva detto che la Regione si sarebbe impegnata a far tornare a ’casa’ la Visitazione del Pontormo e che la casa sarebbe stata adeguata. Il governatore Giani è stato di parola trovando nelle pieghe del bilancio toscano un tesoro da mezzo milione: "La Visitazione del Pontormo è un capolavoro; la ristrutturazione degli ambienti che consentiranno il suo ritorno a Carmignano è giusto che venga considerata dal sindaco e dal consigliere regionale Marco Martini come una delle priorità. Come Regione ci proponiamo di realizzarla al più presto stante il forte contributo economico che abbiamo deciso di impegnare per questa causa".