Visita speciale alla Necropoli di Prato Rosello

Anche quest’anno, la Soprintendenza per la città metropolitana di Firenze e le province di Pistoia e Prato, ha avviato un piano di aperture straordinarie che, con visite guidate gratuite curate dal proprio personale, renderanno fruibili al pubblico siti dall’inestimabile valore storico, artistico, paesaggistico e culturale al di fuori dei consueti orari o solitamente non accessibili.

È il caso della necropoli etrusca di Prato Rosello (nella foto) ad Artimino, nel comune di Carmignano, che si terrà domenica 10 novembre. Le visite si terranno con partenza alle 10 e alle 11.30, con punto di incontro alla fermata del bus in via del Palazzone, alla Villa Medicea di Artimino. Massimo 15 partecipanti per turno. Prenotazione obbligatoria inviando una mail con data, orario e numero dei partecipanti all’indirizzo: [email protected]. Munirsi di scarpe comode, preferibilmente da trekking. Alcune parti del percorso non sono fruibili da persone a ridotta mobilità.

E la scoperta dei luoghi degli Etruschi proseguirà anche la domenica successiva, 17 novembre alle 16, al museo archeologico Nicosia di Artimino con il laboratorio per ragazzi "Avventure tra le pagine. Gli Avori raccontano: Ercole e le sue fatiche". Durante l’attività saranno esplorati gli straordinari avori esposti nel museo su cui sono raffigurate le scene mitologiche delle fatiche di Ercole. Con l’aiuto di racconti e illustrazioni, i piccoli partecipanti si immergeranno nel mondo degli eroi antichi e delle creature fantastiche, tra cui la temibile Idra, unendo storia alla creatività. Per bambini dai 7 anni. Costo: 3 euro a ragazzo, più 2 d’ingresso al museo. Per partecipare alle attività occorre prenotare con una email a

[email protected] o telefonando al Museo (055 8718124),

entro le 13 del giorno precedente l’iniziativa.