Addio a Vincenzo De Biase, AttivaPrato in lutto

Prato, 16 agosto 2025 – Grande cordoglio da parte di AttivaPrato per la morte di Vincenzo De Biase, socio fondatore della stessa associazione, e lo ricordano come “un grand'uomo innamorato di Prato e profondamente convinto della necessità di una società partecipe”.

"Ciao Vincenzo. Grande amico, buono, generoso, impegnato, ci mancherai immensamente", così scrive Paolo Andrea Sanesi, presidente di AttivaPrato, interpretando il pensiero di tutti gli associati. "Ti ho conosciuto vent’anni fa, abbiamo condiviso tante battaglie civili che ci hanno reso uniti nel desiderio di una società migliore - scive ancora Sanesi - Ora i ricordi, come tanti fotogrammi, scorrono nella mia mente: ti vedo ai vari banchini sparsi per la città a distribuire volantini, gentile, discreto, spiegavi l’importanza del senso civico, perché si doveva “partecipare”, perché era importante essere cittadini attivi. Ti rivedo nel tuo giardino del Campaccio ad annaffiare, nella calura estiva, gli alberi appena piantati e poco accuditi da chi aveva il dovere di farlo; per quel giardino, bene comune di una frazione, ti sei battuto per tanti anni, in silenzio, senza apparire, com’era nella tua indole schiva. E poi ti ricordo militante prima in PratoPartecipa ed ora come socio fondatore di AttivaPrato. Sei rimasto sempre una figura riservata, ci hai insegnato più con l’esempio che con le parole la perseveranza, l’impegno e l’attenzione anche alle cose all’apparenza più semplici. Eri i nostri occhi sulla città, l’amico di ogni frazione, di ogni sobborgo, di chi aveva bisogno di un consiglio o di denunciare una criticità".

"Eri la nostra memoria storica... ci mancherai tanto" conclude Sanesi.

Il funerale di Vincenzo De Biase si terrà lunedì 18 agosto alle 11 alle cappelle del commiato della Misericordia dove la salma è esposta.