Vince la fantasia. Calvino favoloso per i bambini

"Io credo questo: le fiabe sono vere". Quarant’anni fa moriva Italo Calvino, e il miglior modo per omaggiare l’autore de "Le fiabe italiane" e di tante altre memorabili opere è liberare la fantasia e l’immaginazione a lui care, ingredienti che fanno parte della rassegna "Avanguardie" in scena al Ridotto domani e il 27 settembre. Sono gli ultimi due appuntamenti con il ciclo di laboratori-spettacolo ispirato proprio a "Le fiabe italiane" raccolte da Calvino, in programma alle 17, un piccolo ‘assaggio’ della stagione "Politeama Educational". Rivolti a bambine bambini da 5 a 10 anni, i laboratori aventi non a caso come sottotitolo "Calvino favoloso" saranno condotti dall’attrice Giulia Aiazzi con la direzione artistica di Livia Gionfrida, regista e direttrice artistica di Teatro Metropopolare: dopo la lettura di alcune pagine di Calvino, i piccoli partecipanti entreranno in un universo fantastico che parla, in realtà, della nostra umanità più profonda.

E così, attraverso il linguaggio simbolico e poetico delle fiabe, saranno esplorati temi universali come la giustizia, l’amore, la libertà. Attività su prenotazione alla biglietteria del teatro, biglietto d’ingresso 5 euro con possibilità di acquisto su Ticketone.

Bambini protagonisti della scena anche a ottobre con il ritorno della rassegna "Prima a teatro" con la formula giù ampiamente collaudata del giovane pubblico seduto direttamente sul palcoscenico. Musica per le orecchie con "Melodia" della Compagnia Tpo, uno spettacolo-gioco interattivo che riannoderà i fili dell’infanzia di Robert Stolz, il re del valzer con la musica sempre nel cuore di bambino (sabato 4 e domenica 5 ottobre, alle 17). Nel weekend dell’11 e del 12 ottobre, sempre alle 17, a seminare il caos penseranno Alba e Aldo, protagonisti di "Soqquadro" con Danila Barone, Dario Garofalo, Paolo Piano, accompagnandoci nel mondo di sottosopra attraverso una pozzanghera (coproduzione Teatri di Pistoia, Teatro del Piccione): un inno alla poesia della vita attraverso le scoperte dell’infanzia.