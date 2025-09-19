Una candidatura per sognare: "Prato diventi capitale europea"

Ha vissuto quattro anni in Francia, e poi dieci a Bruxelles. Pratese, ricercatrice e docente universitaria – dal 2023 è anche presidente della Fondazione Parsec – e mamma di due bimbi piccoli, Antonella Fioravanti non ha paura di pensare in grande. Mercoledì, davanti alla folta platea del Centro Pecci, ha lanciato l’idea di candidare Prato a capitale europea della cultura.

Prato ha bisogno di questa candidatura? E quali sono i punti di forza della città che la rendono meritevole di ambire a questo titolo?

"L’evento al Pecci ha raccolto tutte le anime della cultura a Prato: tanti hanno voluto esserci per dare una scossa alla nostra città che purtroppo sta vivendo un momento di impopolarità anche a livello nazionale. Quello che è emerso è che abbiamo tantissime anime, ma manca una guida, un ‘contenitore’ a livello di cultura: una casa delle associazioni? Un parlamento della cultura? Posto che c’è un vuoto politico, questo incontro ha dimostrato che la città sa reagire tirando fuori il suo attivismo e partendo dalla cultura in tutte le sue declinazioni, anche quella scientifica".

Dunque, ora che si fa?

"Bisogna mettere insieme queste anime per costruire il futuro. Tirare le fila delle meravigliose potenzialità di Prato e creare un’identità culturale della città affinché non sia solo la città degli industriali, o dei problemi... Ma una città che sa sognare".

E intanto lei un sogno lo ha messo sul piatto...

"Sono una persona pratica, di scienza. Puntiamo al progetto più bello di tutti: candidare Prato a capitale della cultura italiana o europea, perché no... Io ho abitato in due città che lo sono state entrambe: Lille e Marsiglia. E hanno fatto un salto in avanti di 20 anni a livello di qualità della vita, sviluppo e infrastrutture. Quel fermento ha rivoluzionato le città. Candidare Prato significa fare progetti, dare una scossa e una visione, indipendentemente dal fatto che poi la città diventi capitale".

Quale il primo step, per andare oltre i sogni?

"E’ il momento di fare delle scelte. Va creato un comitato promotore unitario della città che lavori nell’ottica della candidatura ma anche a prescindere da questa. E credo che in questo momento abbia più forza se non è promosso dalla politica. Mentre la città è in attesa di una leadership politica le persone hanno bisogno di organizzare il futuro più che con ‘colori’, con contenuti".

Quali sono, secondo lei, i settori – arte, industria tessile, innovazione ... – che potrebbero rappresentare al meglio la città a livello europeo?

"Non dev’essere un settore particolare: la città stessa è una realtà unica. Prato è operosa, mischiata, io la vedo come un laboratorio di idee e unicità. Il filo conduttore è la città stessa, una città che si rinnova, che con le startup inventa cose incredibili. Ma dobbiamo trovare il modo di ‘raccontarci’".

Quali sono le principali sfide e ostacoli che la candidatura potrebbe incontrare...

"L’ostacolo principale? I pratesi stessi. Perché diranno che è troppo, che non ce la facciamo... E invece devono trovare il modo di canalizzare le loro forze".

Lei è donna di scienza. Quali sono, a suo parere, le barriere più significative che le donne continuano a incontrare nelle carriere scientifiche, dalla formazione accademica fino ai ruoli di leadership?

"Il rapporto Unesco 2024 sulle donne negli Stem (le discipline tecnico-scientifiche) per i Paesi G20 dice che siamo il 22%. Eppure sono Paesi che sulla carta garantiscono pieno accesso all’istruzione. Dove sta il problema? Negli stereotipi di genere radicati e anche nella difficoltà pratica di essere madre e professionista. E consideriamo anche questo: ci sono studi scientifici che provano che team multigender e multiculturali funzionano, nella ricerca, meglio di team fatti solo da uomini. Insomma, questo 22% non è un torto alle donne, è un torto all’umanità".

Maristella Carbonin