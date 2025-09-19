"La città deve rialzarsi". Il mondo della cultura a confronto sul futuro: "Faremo la nostra parte"

PRATO

La cultura è un ornamento nella buona sorte e un rifugio nell’avversa, diceva Aristotele. Sarà anche con questa consapevolezza che mercoledì al Pecci si è tenuta l’assemblea delle istituzioni e associazioni culturali promossa dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato e dal Centro Pecci. Il titolo parla da solo: "Cultura ri-genera comunità". Prato va oltre Aristotele: la cultura non solo come rifugio ma anche come spinta per disegnare e immaginare la città del futuro. Oltre 130 i partecipanti, ben 46 le realtà che hanno portato il loro contributo al dialogo che si è svolto al Pecci. A guidare le quattro sessioni tematiche su Cultura e futuro, Cultura e cura, Cultura e saperi, Cultura e territori sono stati Massimo Bressan, Barbara Boganini, Filippo Guarini e Daniela Toccafondi.

A spiegare le ragioni dell’iniziativa sono stati la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio, Diana Toccafondi e il direttore del Centro Pecci, Stefano Collicelli Cagol, che nell’occasione hanno manifestato anche una esigenza di solidarietà profonda per le vittime delle guerre e la situazione di Gaza. A portare il saluto del Comune la commissaria vicaria Renata Castrucci. All’incontro è intervenuta anche Cristina Manetti, capo di Gabinetto della Regione Toscana. Ad aprire i lavori l’appello di "richiesta di ascolto" lanciato da due giovani, Clara Fedi e Diego De Felice Coveri. Una domanda provocatoria, scomoda, che obbliga istituzioni e associazioni culturali a nuove sfide: "Perché i giovani non frequentano gli ambienti culturali pratesi?". I due giovani hanno condiviso la necessità di un cambiamento "per affrontare la difficoltà di questi tempi rispettando le urgenze dei giovani, accogliere la crisi per superarla e non sentirsi vittime di essa, cercare nuove parole, nuovi progetti e una nuova comunità"

"Siamo felici di aver creato insieme a Diana Toccafondi questa occasione di incontro e scambio, un segnale forte della vivacità culturale di Prato in diversi ambiti – il commento di Stefano Collicelli Cagol, direttore del Pecci –: La città proprio attraverso lo sviluppo culturale e le connessioni tra le culture che la animano ha la possibilità di farsi conoscere fuori dai propri confini in una luce luminosa e assicurare un benessere fisico e mentale a chi la abita". Questo è il potere della cultura. Nelle cinque ore di confronto sono risuonate parole importanti: sfide e obiettivi al tempo stesso. Dialogare per aprire nuovi spazi generativi, progettare insieme, ricercare connessioni, costruire ponti. Come a dire: la cultura non va vissuta da spettatori, ma da protagonisti, affinché sia una carezza alla città, una strategia per prendersene cura. E Prato, in questo momento, ne ha bisogno, eccome. Durante il confronto si è fatta strada un’idea operativa: quella di creare una piattaforma web per condividere iniziative ed esperienze di ciascuno. Un invito a osare è venuto dal confronto conclusivo, guidato dal giornalista Giorgio Bernardini che ha ipotizzato la creazione di "un parlamento della cultura pratese", mentre la presidente della Fondazione Parsec, Antonella Fioravanti, ha chiesto di lavorare tutti insieme per candidare Prato a Capitale Europea della cultura.

"Ringraziamo tutte e tutti coloro che hanno partecipato, credo non ci sia cosa più bella che quella di sentire di aver intercettato, come è successo anche per il Festival Seminare Idee, un bisogno che è quello di stare insieme e di dirsi che cosa significa per noi la cultura, non solo per noi istituzioni, ma per i giovani, per le persone che di solito non frequentano questi luoghi, che non partecipano e che hanno difficoltà a sentirsi cittadini nel senso vero della parola – mette in evidenza Diana Toccafondi, presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Prato - Nell’assemblea si è sentito veramente che la città sta rispondendo a queste esigenze con straordinaria creatività, progettando proposte di coinvolgimento per tutti, nella consapevolezza che la cultura è uno strumento formidabile per dare futuro alla nostra comunità".

Maristella Carbonin