In gioco il pallone rosa. Ecco le prime sfide

Il calcio dilettantistico si è riconciliato con l’agonismo. Ma se i calciatori sono già tornati in campo per il campionato (Eccellenza e Promozione) o Coppa Toscana (Prima e Seconda Categoria) sta arrivando anche il momento del "pallone in rosa": il fine settimana ormai imminente coinciderà ad esempio con il primo turno del campionato femminile di Promozione.

E ci sono diverse compagini pratesi che torneranno a giocare, quando dopodomani alle 15:30 toccherà alle prime squadre.

L’impegno sulla carta più impegnativo sembra quello della Zenith, che sfiderà una squadra dalla grande tradizione: le ragazze pratesi saranno impegnate ad Agliana contro l’Am Aglianese, giovane società che raccoglie idealmente il testimone da quella che negli anni ‘90 vinse ben due Scudetti e che rivelò al mondo giocatrici di primo piano come Carolina Morace. Gara interessante anche quella del Chiesanuova, con la dirigenza che proprio nei mesi scorsi aveva annunciato l’intenzione di allestire una compagine "rosa": il debutto è previsto in questo caso contro il Siena, in trasferta, sull’erba dell’Artemio Franchi a due passi dal centro del capoluogo senese.

Prima di allora, avranno però debuttato anche le "juniores": domani alle 16 la Zenith affronterà in trasferta il Tegoleto, mentre il CSL Prato Social Club riceverà alla stessa ora la Folgor Marlia al Rossi di Santa Lucia.

Proprio pochi giorni fa, il CSL Prato Social Club ha annunciato oltretutto la nascita della formazione U12 femminile, che sarà allenata da Rebecca Puddu e Rossella Maroso. Queste ultime sono peraltro due calciatrici della prima squadra allenata da Roberto Castorina, ex-calciatore di Serie A negli anni ‘90 con il Genoa. E dovrebbero tornare a fare sul serio il mese prossimo, quando inizierà il campionato di Eccellenza.

Insomma il movimento del calcio femminile sta prendendo piede anche a Prato e provincia forte dell’eco arrivata dagli ultimi impegni della Nazionale che hanno catalizzato l’attenzione di tante potenziali giocatrici in erba. Oltre alle squadre al femminile ci sono decine di bambine che frequentano le scuole calcio di diverse società pratesi a testimonianza di uno sport che sta diventando sempre più rosa.

G.F.