Il caso Buzzilab a Roma. La risposta di Valditara alle richieste dei pratesi : "Sostegno al rilancio"

La lettera sottoscritta da un centinaio di pratesi, tra cui 55 imprenditori, anche alcuni big del distretto tessile, e inviata nell’agosto scorso al ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara (foto), sulla questione Buzzilab non è rimasta inascoltata ed è arrivata la risposta da Roma. In quella missiva scritta alla luce delle assoluzioni del preside Erminio Serniotti, dell’ex direttrice dei servizi generali amministrativi Manuela Marradi, dell’ex direttore del Buzzilab Giuseppe Bartolini e dell’ex responsabile del laboratorio tecnologico Paolo Borgiotti (sentenza della Corte dei Conti in cui si evidenziava che l’attività del Buzzilab era legittima) in sostanza i firmatari chiedevano "una radicale discontinuità nella gestione dell’istituto Tullio Buzzi". Una richiesta indirizzata alla dirigenza della scuola superiore, in quanto la chiusura del Buzzilab, era avvenuta nel 2019 su decisione del preside Alessandro Marinelli: quest’ultimo applicò un’auto sospensione in quanto secondo le nuove disposizioni amministrative e l’Ufficio scolastico regionale, l’attività del laboratorio del Buzzi per conto terzi sarebbe diventata preponderante rispetto a quella a servizio della scuola. Dopo 6 anni la Corte dei Conti ha ribaltato la sentenza di primo grado e la città affezionata al Buzzi e al suo laboratorio analisi, punto di riferimento per aziende del territorio e non solo, per griffe e per le forze dell’ordine di tutta Italia, ha voluto far sentire la sua voce fino a Roma rivendicando "un grave danno" ricevuto dalla chiusura del Buzzilab sia per la scuola che per la città. A ricevere la risposta per conto degli oltre cento firmatori è l’avvocato Aldo Godi. "Mi preme preliminarmente rassicurare sulla massima attenzione di questa Amministrazione per le istituzioni scolastiche e, con riguardo alla vicenda in esame, per quegli istituti che - come il BuzziLab - promuovono il proficuo connubio fra scuola e imprese, nel campo dell’istruzione tecnica e professionale, per avvicinare sempre più la formazione e il mondo del lavoro", scrive il Ministro. Valditara indica misure e investimenti promossi "per il rilancio della filiera tecnologico– professionale" per cui "è importante che il laboratorio dell’Istituto Buzzi possa esprimere ancora quella necessaria centralità, qualità e rilevanza per la formazione delle studentesse e degli studenti per il contesto produttivo del distretto tessile del territorio". Non solo, Valditara garantisce che "il Ministero accompagnerà ogni necessaria azione di rafforzamento dell’istituzione scolastica affinché possa rappresentare sempre un punto di eccellenza dell’istruzione e un polo formativo di riferimento del distretto tessile". Soddisfazione solo in parte per la risposta del Ministro. "Non possiamo che ringraziare il Ministro Valditara per avere risposto alla lettera – dice l’avvocato Godi rappresentando il sentire dei firmatari – Non possiamo però neppure negare che non è esattamente la risposta che avremmo auspicato e che speravamo più centrata sul merito specifico di quanto chiedevamo". Il prossimo passo sarà "prendere nuovamente contatto col Ministro per avere un momento di confronto diretto che possa essere costruttivo per il futuro dell’istituto Buzzi e del laboratorio". Intanto la scorsa settimana è stata depositata la seconda integrazione in procura presso la Corte dei conti dell’esposto del 2020 contro la chiusura del Buzzilab. Oltre a questa sono in corso altre iniziative per chiarire le dinamiche di quanto accaduto in relazione alla chiusura dal laboratorio.

Sara Bessi