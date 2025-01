Villoresi e Piccolo, le signore del teatro

Due spettacoli da ricordare al Politeama prima di Marcorè con due grandi attrici. Oggi alle 16 replica di Guerra e pace, coraggioso adattamento teatrale del capolavoro di Lev Tolstoj con protagonista l’attrice pratese Pamela Villoresi (foto), nel ruolo di Annette, saggia e ironica padrona di casa dei salotti pietroburghesi e figura di raccordo delle diverse storie familiari e sociali che si intrecciano intorno a due illustri famiglie dell’alta nobiltà russa – i Bolkonskij e i Rostov – dal 1805 alla travolgente insurrezione di tutto il popolo russo nel 1812. Dalle pagine del monumentale romanzo alla messinscena di un grande affresco epico che abbraccia l’universo dei sentimenti umani e la vastità dei conflitti storici. La vita, l’amore, la morte, la sete di potere e vendetta, il perdono e i tormenti romantici, con il tumulto delle guerre napoleoniche sullo sfondo: c’è tutto questo nello spettacolo diretto da Luca De Fusco. Ci sono ancora biglietti, in teatro o su Ticketone.

Aspettando il Giorno della Memoria domani al Politeama andrà in scena Matteotti (anatomia un fascismo), con replica martedì alle 10.30 per le scuole. Sul palco Ottavia Piccolo, accompagnata dai Solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo, interpreterà il testo di Stefano Massini, per raccontare un pezzo della nostra Storia, una delle pagine più buie del ’900. E domani alle 18 incontrerà il pubblico al Ridotto (ingresso libero). "Ora, dopo un secolo, è il teatro, è la musica, la voce di Ottavia Piccolo, i suoni de I Solisti dell’Orchestra multietnica di Arezzo a prendersi l’impegno di parlare", dice Massini.