Ville e dimore storiche da scoprire E il concerto con le fisarmoniche

Ville e dimore storiche da scoprire nel fine settimana, in un itinerario che va dai Comuni medicei alla Val Bisenzio. Domani, alla villa medicea di Poggio a Caiano nuova tappa del ciclo "VillinVita" con "Trame d’altri tempi: l’arazzo con la caccia al cigno". La guida Sara Della Bianchina alle 16 accompagnerà in questa visita a ingresso gratuito coloro che vogliono scoprire alcuni ambienti meno conosciuti o non accessibili al pubblico e le opere d’arte conservate. Occorre prenotarsi allo 055.877012. A Seano domani sarà aperta la casa studio di Quinto Martini in via Baccheretana, che dallo scorso anno è entrata nel circuito delle Case della Memoria. La casa studio, disposta su vari piani, raccoglie oltre agli arredi originali dell’abitazione dello scultore, anche tante opere: sculture, ceramiche, dipinti, bozzetti, calchi in gesso e le attrezzature di lavoro. L’ingresso è possibile a piccoli gruppi per le dimensioni della casa e per tutelare le opere esposte: circa 350 quadri e 852 sculture. Occorre quindi prenotare al numero 338 6335362. Dalla casa studio si può raggiungere a piedi il parco museo che fa parte dell’itinerario e ospita 36 sculture. A Vaiano doppio appuntamento con la cultura: domani alle 17,30 in occasione del trentennale del museo della Badia, la Casa della Memoria di Agnolo Firenzuola ospiterà il concerto dell’ensemble Le Fisarmoniche del Conservatorio Cherubini di Firenze, un quartetto costituito nel 1994 da Ivano Battiston, docente di fisarmonica. Peter Kiss, Anna Bodnar, Irene Squizzato e Giuseppe Di Nitto si esibiranno eseguendo musiche di Hermann, Battison, Bedetti, Bach, Fugazza e Piazzolla. Domenica il museo della Badia sarà aperto sia per la ricorrenza della la XIII giornata nazionale Adsi (Associazione dimore storiche italiane) sia per la giornata internazionale dei musei di Icom con orario dalle 10 alle 12 e dalle 16 all 19. Tutte le iniziative dedicate alle Case della Memoria sono a ingresso gratuito. L’elenco completo delle dimore storiche visitabili questo fine settimana in Toscana e’ consultabile sul sito www.associazionedimorestoricheitaliane.it.

M.S.Q.