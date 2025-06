Vigili del fuoco di tutta Italia in piscina a Vernio

Via ufficiale ieri ai campionati italiani di nuoto e nuoto per salvamento dei Vigili del Fuoco, edizione 2025 nella piscina comunale di Vernio. Fra prove di nuoto individuali e in squadra e quelle con il manichino le gare andranno avanti fino a oggi attorno all’ora di pranzo, poi le premiazioni. Ingresso libero, nei limiti della capienza dell’impianto, per gli spettatori. La piscina riapre per la normale attività oggi, venerdì 20 giugno, alle 14.30 (fino, come di consueto, alle 18.30).

Ieri mattina a dare il benvenuto ai partecipanti c’erano la sindaca di Vernio Maria Lucarini e la comandante dei Vigili del Fuoco di Prato Maria Vincenza Saccone e il presidente di Essecinuoto Lorenzo Carbonari.

"Siamo felici di mettere a disposizione di un evento nazionale il nostro impianto. È un momento che condividiamo con chi ogni giorno garantisce la sicurezza al nostro territorio e ai nostri cittadini e anche una iniziativa che promuove tutto il nostro bel territorio", ha commentato la sindaca di Vernio Maria Lucarini.

"Un bellissimo luogo dove ambientare questa competizione che per noi vigili del fuoco è un evento sportivo ma anche un modo per tenerci allenati a tutte le emergenze che ogni giorno affrontiamo in tutto il paese".

Oggi a partire dalle ore 10.30 in Piazza Primo Maggio, grazie alla collaborazione con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco, sarà allestita Pompieropoli: un percorso ludico-educativo dedicato ai più piccoli, per imparare giocando in totale sicurezza. Nella stessa piazza sarà inoltre possibile visitare un’esposizione di mezzi storici dei Vigili del Fuoco, curata dal Gruppo Storico vigili del fuoco sezione di Prato. La manifestazione è resa possibile anche grazie al prezioso contributo di numerose aziende del territorio: Co.Edil, Conad, Toscochimica, Spitek, Ellitech, Cap Cooperativa, Porrettana Gomme, Salus Noleggio, Verde & Strade e Valbisenzio Garden.