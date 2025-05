Tutti i colori di "Vernio Comics". La fantasia ha riempito le strade

Il successo di Vernio Comics, 3.500 visitatori e tanto entusiasmo: il salone di fumetti e cosplay che lo scorso weekend ha animato la zona del Meucci e dell’Albereta con l’entusiasmo di costumi, colori e fantastiche animazioni. "Colori, fumetti, cosplay e sorrisi hanno riempito le strade, trasformando Vernio in un mondo dove la fantasia ha camminato tra noi – sottolinea la sindaca Maria Lucarini –. Un evento a cui l’amministrazione tiene molto e che merita di crescere anche perché strumento importantissimo per far conoscere il nostro territorio".

"L’appuntamento è stato davvero un successo. Abbiamo avuto oltre 3.500 visitatori nonostante l’anticipo di un mese rispetto alle altre edizioni – aggiunge Nadia Ciolini per il Centro commerciale Vivere Vernio che organizza il Comics con Azione Cosplay – Tantissimi i cosplay con costumi meravigliosi, che hanno dato vita alla gara di domenica, apprezzata la location e i tanti ospiti avvicendatisi sui palchi. Non poteva andare meglio".

La due giorni, baciata anche da uno splendido sole, ha proposto una girandola di attività. Fumettisti, scrittori e associazioni hanno dialogato con il pubblico, ballerini e band si sono esibiti in intrattenimento e concerti senza dimenticare alcuni tocchi particolari come la presenza del clown Polifemo, molto amato dai piccoli. E poi le canoe, che sono tornate anche in questo fine settimana per l’affollatissimo battesimo dell’acqua sul torrente e la fiera espositiva che ha proposto tante varietà di prodotti a tema e gli stand gastronomici. La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune, ha visto anche la performance dell’artista Giulio Zeloni: un murales, realizzato durante l’evento, che ‘arreda’ lo spazio antistante il Meucci, accompagnando quello già presente, sempre opera di Zeloni.