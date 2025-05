Vernio Comics, un successo: oltre 3.500 visitatori e tanto entusiasmo

Vernio, 26 maggio 2025 – Ci si aspettava un successo dall’edizione 2025 di Vernio Comics e le previsioni non sono state deluse affatto. La manifestazione, andata in scena sabato 24 e domenica 25 maggio nella zona del Meucci e dell’Albereta, ha richiamato oltre 3.500 visitatori, per la soddisfazione degli organizzatori e dell'amministrazione comunale. “Fumetti, colori, cosplay e sorrisi hanno riempito le strade, trasformando Vernio in un mondo dove la fantasia cammina tra noi – ha sottolineato la sindaca di Vernio, Maria Lucarini – Un evento a cui l’amministrazione tiene davvero molto e che merita di crescere anche perché strumento importantissimo per far conoscere il nostro territorio”.

Sulla stessa falsariga il commento di Nadia Ciolini del Centro commerciale naturale Vivere Vernio, che organizza il Comics insieme ad Azione Cosplay. “L’evento è stato davvero un successo. Abbiamo avuto oltre 3.500 visitatori nonostante l’anticipo di un mese rispetto alle altre edizioni – aggiunge - Tantissimi i cosplay con costumi meravigliosi, che hanno dato vita alla gara della domenica pomeriggio, molto apprezzata la location e i tanti ospiti che si sono avvicendati sui palchi. Insomma, davvero non poteva andare meglio”.

La due giorni, baciata anche da due splendide giornate di sole, ha proposto una girandola di attività. Fumettisti, scrittori e associazioni hanno dialogato con il pubblico, ballerini e band si sono esibiti in intrattenimento e concerti senza dimenticare alcuni tocchi particolari come la presenza del clown Polifemo, molto amato dai piccoli. E poi le canoe, che sono tornate anche in questo fine settimana per l’affollatissimo battesimo dell’acqua sul torrente e naturalmente la fiera espositiva che ha proposto tantissime varietà di prodotti a tema e gli stand gastronomici, anche con i prodotti del territorio.

La manifestazione, che ha il patrocinio del Comune di Vernio, ha visto anche la performance dell’artista Giulio Zeloni, che ancora una volta ha fatto a Vernio un regalo prezioso: un meraviglioso Murales, realizzato durante l’evento, che ‘arreda’ lo spazio antistante il Meucci accompagnando quello già presente, anch’esso opera di Zeloni.