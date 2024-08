Via Strozzi, ci siamo . Lunedì ripartono i lavori

Prosegue l’intervento di rinnovo della rete idrica di via Strozzi. Dal 12 agosto riparte il cantiere su uno degli assi viari più importanti della città. Una data scelta non casuale e concordata fra Publiacqua e l’amministrazione comunale per minimizzare l’impatto sulla viabilità grazie alla chiusura delle scuole e alla partenza per le ferie di tanti cittadini. Questa volta il tratto interessato sarà l’incrocio tra via Strozzi, via Battisti e via Curtatone. Andando a vedere quelli che sono i dettagli del progetto, prevede la sostituzione della rete idrica esistente in via Strozzi per complessivi 1,1 chilometri con la posa di nuove condotte in ghisa sferoidale di vari diametri (da 10 a 40 centimetri di diametro) ed il rifacimento completo di 90 allacci idrici. L’intervento è stato diviso in due fasi. La prima andrà dal 12 al 22 agosto: è quella più delicata, dal punto di vista della viabilità, in quanto verrà occupato e quindi chiuso al traffico l’incrocio tra via Strozzi, via Curtatone e via Cesare Battisti per la realizzazione di un “nodo idrico” di collegamento tra le diverse tubazioni. La seconda fase invece durerà dal 23 agosto al 13 settembre: verranno realizzati altri due nodi idrico sull’asse di via Strozzi che andranno a collegarsi con l’arrivo della tubazione già posata nel corso dei lavori del I stralcio e quindi nei pressi del civico 136. Anche questa fase si concluderà prima della riapertura delle scuole. Dal 14 settembre, infine, i lavori proseguiranno su via Battisti e via Franchi secondo modalità e tempistiche che saranno concordate con l’amministrazione comunale. Per quanto concerne la viabilità, nel corso delle due prime fasi delle lavorazioni sarà necessaria la chiusura al traffico veicolare nel tratto di via Strozzi compreso tra gli incroci con via Filicaia (e via Marini) e con via Curtatone (e via Battisti). Inoltre, dal 12 al 14 agosto e dal 19 al 22 agosto, rimarrà chiuso al traffico il sottopasso ferroviario di via Curtatone, che verrà riaperto nella seconda fase delle lavorazioni, dal 23 agosto, mentre, come detto, rimarrà chiusa via Strozzi (da via Curtatone al civico 136). Ricordiamo che anche questa tranche di lavori rientra tra quelli finanziati dal Pnrr e finalizzati a rinnovare la rete idrica cittadina e quindi a migliorare il servizio e ridurre le perdite sull’acquedotto.