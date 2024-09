Via Medicea. Weekend di festa nella bellezza

Torna a Prato, per la sua terza edizione, la Festa della Via Medicea: due giornate, sabato e domenica, di escursioni e visite guidate, mercatino dell’artigianato e dei prodotti tipici, street food, presentazioni e convegni, attività sportive e ricreative per famiglie e bambini, che si svolgerà alle Cascine di Tavola, luogo da cui parte lo storico cammino. Ieri mattina, nel Media Center Sassoli di palazzo del Pegaso a Firenze, la presentazione della Festa che nasce dalla collaborazione tra tutti i comuni attraversati dal cammino: Prato, Poggio a Caiano, Carmignano, Quarrata, Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio, Montelupo Fiorentino e Capraia e Limite. Alla presentazione è intervenuta anche Chiara Bartalini, assessora al Turismo del Comune di Prato, capofila del progetto della Festa della Via Medicea: "Sarà una vera e propria festa trasversale dedicata al piacere di camminare e alla scoperta delle bellezze del territorio", ha detto.

Vediamo il programma. La Festa comincia sabato alle ore 15, alle 15,20 Le Cucine della Via (mercatino di prodotti agricoli e artigianali, prodotti tipici e street food), dalle 15 alle 17.30 SportCity Day per provare tante attività sportive. Alle 15,30 caccia al tesoro nel parco a cura del Cai Prato (gara a numero chiuso, per prenotazioni scrivere a: [email protected]). Alle 15,30 "Lungo la storia delle Cascine di Tavola", escursione naturalistica a cura di Legambiente Prato (partecipazione libera con prenotazione via whatsapp al 333 4760857). Nel pomeriggio, inoltre, Giuseppe il maestro Cestaio insegna come costruire un cesto di vimini. Alle 17,30 "Dal Cammino esteriore al cammino interiore", convegno. Domenica dalla mattina ancora mercatini, sport e artigianato. Alle 15,30 e alle 17 "Tra bosco e prato - Caccia alla biodiversità", escursione a cura di Legambiente Prato. Alle 16 il convegno "Paesaggi Agrari, Biodiversità e Turismo Sostenibile lungo la Via Medicea" e per chiudere degustazione di vini. Informazioni e contatti: [email protected] , tel. 379 113 54 32.