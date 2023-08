Domani iniziano i lavori per la manutenzione straordinaria e l’apertura di via di Palazzina, che diventerà il bypass per raggiungere l’Rsa e il borgo di Cicignano. Poi, con la disponibilità di questa strada partirà l’intervento per sistemare il movimento franoso, di via di Cicignano che è tuttora in atto. A quel punto verrà chiusa al traffico di auto e pedoni la via Cicignano nel tratto compreso tra il ponte sul torrente Stregale e "Villa La Petraia".