Vetrina per il cardato. Apre il punto vendita: "Fusione di tradizioni"

"Per i tanti visitatori che saranno a Prato questo fine settimana per il Capodanno cinese questa sarà davvero una bella cartolina di Prato da vedere, con l’essenza della nostra città. E’ un modo per fare integrazione, collegando culture diverse e facendo conoscere la propria: questo è il segnale che vogliamo dare". La sindaca Ilaria Bugetti, ha inaugurato ieri mattina nella Saletta Valentini in via Ricasoli 6. lo Spazio di Cardato Riciclato Pratese, il punto vendita del consorzio di produttori che in occasione del Capodanno cinese sarà aperto per il fine settimana: qui è possibile acquistare accessori, coperte e capi di abbigliamento di alta qualità rigorosamente Made in Prato. E il nastro non poteva che essere una pezza di quel cardato che ha reso Prato famosa in tutto il mondo.

Per il Capodanno cinese Prato mette in mostra il prodotto più iconico del territorio: "In questa iniziativa ci sono l’anima, la storia e il futuro di Prato, racchiuse in un prodotto di alta qualità e sostenibile trasformato grazie alle nostre aziende - afferma la sindaca -. E la sostenibilità Prato la può insegnare a tutto il mondo. L’ingrediente in più per vincere le sfide che il mercato ci pone è proprio fare rete, fare squadra, perché nessuno oggi da solo ce la può fare e questo ci proietta nel mondo come una forza lavoro che opera insieme".

E’ la prima volta che viene realizzato un collegamento diretto tra tradizione tessile e Capodanno cinese, che ogni anno porta a Prato migliaia di visitatori provenienti da ogni parte d’Italia. L’apertura del punto vendita in centro fa parte del programma di iniziative organizzate dal Comune, riunite sotto il brand "Capodanno cinese Prato", al fianco delle tradizionali sfilate del dragone, organizzate come sempre dall’associazione cinese del Tempio Buddista Pu Hua Si. L’obiettivo del marchio è valorizzare il potenziale turistico dell’evento religioso, culturale e popolare, in collaborazione con associazioni di categoria, scuole e enti di promozione culturale.

"L’associazione Cardato Riciclato Pratese, di cui fanno parte ben 120 aziende, ha aderito con entusiasmo all’iniziativa del Capodanno Cinese, per il profondo legame con la storia della città di Prato - dice il presidente Alessandro Sanesi -. Il cardato riciclato è il tipico esempio di come l’artigianato, la dedizione e la responsabilità ambientale possano intrecciarsi in un’armoniosa sinfonia, portando con sé non solo tessuti di lana pregiati, ma anche un profondo rispetto per le radici del mestiere tessile. Qui sono in vendita prodotti di alta qualità, da coperte a cappelli, cappotti, guanti ed accessori, un range completo della produzione pratese del cardato". Il punto vendita è aperto in orario 10-13 e 15.30-19.30 fino a domenica 9 febbraio.