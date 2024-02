Verso le amministrative. Centrodestra in stallo. Chi può sfidare Calamai

Anche a Montemurlo politica in fermento per le amministrative di giugno. Al contrario di Prato dove il Pd è in stallo, a Montemurlo il sindaco Calamai ha ufficializzato la propria candidatura bis già all’inizio di febbraio. In questo caso era facilmente intuibile la decisione che l’attuale primo cittadino e presidente della Provincia puntasse al secondo mandato, quindi senza grandi sorprese Calamai ha già dato il via alla campagna elettorale.

Il centrodestra al momento non ha ancora ufficializzato chi sarà lo sfidante di Calamai alle prossime elezioni. Le ipotesi in campo al momento sono due in attesa dell’ufficialità che non arriverà, molto probabilmente, prima della prossima settimana.

Partiamo dalle certezze: Matteo Mazzanti, sfidante di Calamai alle passate amministrative del 2019 quest’anno non scenderà in campo. Il capogruppo di Fratelli d’Italia da novembre è presidente provinciale del partito di Giorgia Meloni. Un ruolo che assunto mettendo fine al periodo di commissariamento, durato alcuni anni, della federazione provinciale di Fratelli d’Italia, retta fino allo scorso novembre dal senatore Giacomo La Pietra. Incarico incompatibile per Mazzanti con la corsa a sindaco. Fuori dai giochi anche l’avvocato montemurlese Eva Betti, ex vice coordinatore di Forza Italia, il cui nome era girato già alle passate amministrative come possibile candidato sindaco di Montemurlo. Poi la scelta cadde su Mazzanti che portò alla rottura della Betti da Forza Italia. Il suo nome è tornato a circolare anche per questa tornata elettorale, ma poi nuovamente tramontato.

In lizza restano quindi il segretario comunale della Lega Luis Micheli Clavier, e l’imprenditore Lorenzo Marchi espressione di Forza Italia. Micheli Clavier, 74 anni, ha militato in passato in Forza Italia di cui è stato nel 1993 il primo coordinatore provinciale di Prato. In seguito ha ricoperto anche il ruolo di consigliere regionale e oggi è esponente della Lega. Un volto di esperienza politica che potrebbe a fare da contraltare all’attuale sindaco Calamai nella corsa alle amministrative.

In campo c’è però anche il nome di Lorenzo Marchi, montemurlese, espressione di Forza Italia imprenditore nel settore delle auto. Solo nei prossimi giorni saranno sciolte le riserve sullo sfidante di Calamai che alle ultime amministrative aveva conquistato la poltrona di sindaco al primo turno con quasi il 60% delle preferenze, pari a 5.696 voti. Il candidato del centrodestra Matteo Mazzanti invece si era fermato al 28,37% (2.697 voti).

