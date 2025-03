Vernacolo da ridere al teatro di Comeana

Una commedia per celebrare il mese di marzo e la Giornata internazionale della donna e contribuire al restauro del teatro parrocchiale. Per due fine settimana al teatro di Comeana va in scena "Accidenti a chi ti legò i’ bellico" a cura dell’associazione culturale Il Chiodo Fisso, una commedia brillante in tre atti in vernacolo fiorentino di Gabriele Verzucoli, tratta da "L’amico di papà" di Eduardo Scarpetta.

La storia è ambientata nella Firenze dei primi del ‘900, in una famiglia di neo-ricchi che si trova a fare i conti con l’arrivo inatteso di Oronzo, giovane figlio del defunto migliore amico del burbero padrone di casa.

Stasera lo spettacolo è alle 21.15 domani alle 16.15; poi sabato 22 sempre alle 21.15 e domenica 23 alle 16.15. La regia è affidata a Patrizia Morini, con il supporto del direttore di scena Alessio Nunziati e i costumi curati dalla Sartoria Rione Celeste di Carmignano. Domani al termine della rappresentazione verrà consegnato il premio "Volti di donna 2025", in collaborazione con il Comune di Carmignano, un riconoscimento dedicato alle figure femminili che si sono distinte nella comunità e quest’anno saranno premiate le farmaciste.

Per lo spettacolo, è possibile prenotare inviando un messaggio whatsapp al 3492661239. "Portare in scena un testo come questo è per me un omaggio alla straordinaria tradizione del vernacolo fiorentino – dice Patrizia Morini – una lingua viva, diretta e ironica che è parte della nostra identità culturale. Questa farsa, ispirata a Eduardo Scarpetta restituisce tutta la brillantezza di un teatro che sa divertire con intelligenza".

