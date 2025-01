Vento forte, tanti interventi dei vigili del fuoco a Prato e provincia

Prato, 14 gennaio 2025 – Tanti interventi per il forte vento di grecale che da ieri sta spazzando buona parte della Toscana. Nelle ultime 24 ore i vigili del fuoco di Prato hanno eseguito 16 interventi per alberi, rami e oggetti pericolanti a causa del vento.

Il più rilevante questa mattina, nel comune di Vernio, dove la squadra proveniente dal distaccamento di Montemurlo è stata impegnata per alcune ore per la rimozione di un albero caduto su alcune autovetture parcheggiate. Sul posto anche la Polizia Municipale del corpo unico della Valbisenzio. Non si segnalano danni a persone.