Vento forte, alberi caduti e linee elettriche danneggiate: il maltempo si abbatte sulla Toscana

Firenze, 14 gennaio 2025 – Freddo, vento e neve: è lo scenario meteorologico che caratterizza la Toscana da oltre 48 ore. Protagonista numero uno il forte vento di Grecale che non dà tregua Toscana. Spettacolari le immagini che arrivano dall’Argentario ed in particolare da Porto Santo Stefano, dove il vento ha creato non pochi disagi.

Sulla pagina Facebook MeteoArgentario spiccano le immagini del porto e delle onde che si sono venute a creare. Il mare ha letteralmente invaso la passeggiata, arrivando perfino a spostare le pesanti panchine di cemento che si trovano sul lungomare di Porto Santo Stefano.

Nelle ultime 24 ore sono stati oltre 30 interventi dei vigili del fuoco. Il maltempo che ha colpito la nostra provincia ha richiesto un surplus di lavoro per i pompieri.

È stato soprattutto il forte vento a provocare numerosi disagi: in primis la caduta di alberi sulle strade, ma anche il danneggiamento di linee elettriche e telefoniche, oltre al distacco di tegole e lucernari.

Tra gli interventi più rilevanti, si segnala quello della notte scorsa in viale Marconi, a Montecatini Terme, dove il personale del distaccamento locale, con il supporto di una autogrù, è intervenuto per la caduta di un albero su un edificio. I vigili, dopo aver rimosso la pianta, hanno verificato i danni che ci sono stati soprattutto sul tetto dell’immobile. In alcuni casi, il maltempo ha reso necessaria la chiusura temporanea di tratti di viabilità. Il lavoro dei pompieri prosegue, in attesa che l’emergenza maltempo si attenui.

Chiusura del Parco Mediceo di Pratolino, sulle colline a nord di Firenze, per l'intera giornata di oggi a causa del vento forte. Lo ha deciso la Città Metropolitana di Firenze «in via precauzionale». Sulla Toscana è in corso l'allerta in codice giallo per vento e neve.