Valbisenzio Academy. C’è voglia di festa

La fine della "regular season" è ormai alle porte: tre partite, duecentosettanta minuti rimasti da giocare, nove punti virtualmente ancora in palio. E le contendenti saranno a dare il massimo, nel corso della ventottesima giornata del campionato di Terza Categoria che inizierà oggi. Anche se quasi tutti gli incontri decisivi si giocheranno domani. Iniziando dalla Valbisenzio Academy capolista, impegnata in uno dei tre posticipi domenicali in casa contro il Grignano (alle 16.30). Gli uomini di coach Imbriano sono ad un passo dalla promozione diretta, considerando le cinque lunghezze di margine su La Briglia Vaiano (che affronterà il Tobbiana alle 16:30 odierne). Una vittoria per Mazzola e compagni sarebbe essere già sufficiente per festeggiare in anticipo, qualora La Briglia non dovesse fare risultato pieno. Molto interessante, tra le sfide della domenica, anche San Giusto – Polisportiva Naldi: quarta contro terza, in una partita che può regalare punti "pesanti". Tornando invece agli incontri odierni, occhio a La Libertà Viaccia che punta alla quarta piazza: la formazione di mister Sensi aggiudicandosi la posta in palio nella gara esterna contro l’Eureka (ore 14.30) avrebbe prospettive interessanti. C’è poi il Paperino San Giorgio, sesto: la banda Betti farà visita al Carmignano alle 15, mentre alla stessa ora prenderanno il via anche Colonnata-Bacchereto e Montepiano- BGV Soccer. A chiudere il programma, alle 18.15, di domani, ecco Eurocalcio "B"-Las Vegas: per i vaianesi di coach Shehaj, si tratta del consueto match che non assegnerà alcun punto valido ai fini della graduatoria, trattandosi di una seconda squadra. Ma vincere, si sa, aiuta a vincere. E la carica motivazionale difficilmente mancherà, visto che il torneo è comunque giunto nella sua fase decisiva. Attenzione alla Virtus Montale, che violando il terreno di gioco del Borgo a Buggiano riproporrebbe la propria candidatura ai piani alti. A completare il quadro, ecco infine Chiesanuova-San Niccolò, Galcianese-San Felice e Prato Nord-Montalbano Cecina.

Giovanni Fiorentino