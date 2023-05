Vaiano, avvistati due lupi in centro La corsa lungo la 325 in un video

Nuovo avvistamento di lupi. Succede a Vaiano, dove una coppia di esemplari è stata vista correre e attraversare la 325 in pieno centro a Vaiano. Il video è finito su Youtube ed è già diventato virale. Gli animali sono stati visti intorno alle 23. Nel video si vede l’auto procedere lungo la 325 e uno degli animali attraversare per poi scomparire nella vegetazione della rotonda. L’altro si scorge invece già nella vegetazione. Non è la prima volta che accade: negli ultimi mesi si sono intensificate le chiamate alla polizia provinciale per documentare la presenza di lupi. Iolo, Tavola, Vaiano e Montemurlo: le segnalazioni arrivano prevalentemente da queste zone e in nessun caso gli animali si sono mostrati aggressivi. La presenza di gruppi di lupi è documentata da tempo: dagli anni ’70, quando la specie divenne protetta, è sempre stata in costante crescita Ovviamente trattandosi di lupi è bene tenere delle precauzioni di comportamento come ad esempio tenere i cani al guinzaglio, ad esempio, è un’altra buona regola, per evitare che per istinto si avvicinino. Gli animali domestici non sono prede abituali dei lupi, ma è bene non fornire loro nessuna opportunità. Se si incontra un lupo è sempre importantissimo non avere nessun contatto, nemmeno se ci sentiamo protetti (se siamo in auto per esempio) e non fornirgli cibo per non creare un precedente di esperienza con l’uomo a cui possa fare riferimento in futuro. In caso uno si trova faccia a faccia non fuggire, ma allontanarsi lentamente e magari battere le mani o fare rumore, di solito è sufficiente a farlo scappare. È bene segnalare gli incontri alla Regione per facilitare il monitoraggio (scrivendo a [email protected] oppure con un WhatsApp al 366.6817138.