Vacanze e truffe online. Ecco come difendersi

Se state organizzando le vacanze estive, occhio alle truffe on line. L’invito alla prudenza arriva da Polizia di Stato e Airbnb, il portale on line che mette in contatto persone in cerca di un alloggio o di una camera per brevi periodi, con persone che dispongono di uno spazio da affittare. Testimonial dell’iniziativa Marco Camisani Calzolari che collabora con la Polizia di Stato sul tema delle truffe online.

Più esposti al rischio i giovani che sono anche coloro i quali più utilizzano gli strumenti digitali. Secondo il Report 2023 delle attività della Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica, l’anno scorso si è registrato un considerevole aumento dei tentativi di truffa online in Italia, con una crescita di questi reati del 6% dal 2022 al 2023.

Secondo Consumerismo, associazione di tutela per in consumatori, 1 italiano su 5 dichiara di avere subito almeno una truffa mentre faceva acquisti in rete, percentuale che sale al 33,1% nella fascia d’età 25-34 anni.

Per evitare le truffe online questi i consigli forniti. Innanzitutto, controllare l’indirizzo del sito web. Verificare che si stia prenotando attraverso la piattaforma ufficiale. Non cliccate su link sconosciuti. Sul punto, Airbnb e polizia di Stato forniscono delle linee guida su come identificare un link o un’e-mail autentica della piattaforma. Altro importante consiglio da seguire è diffidare di offerte troppo convenienti o richieste di caparra. Se un’offerta o un annuncio sembrano troppo belli per essere veri, potremmo essere di fronte a una truffa. Il consiglio è di non pagare mai con bonifico bancario, perché questo pagamento non è da loro consentito. Meglio utilizzare la carta di credito, che offre più tutele. Prenotate, pagate e comunicate solo sulla piattaforma. Importante è anche il controllo delle recensioni: leggere le opinioni di altri ospiti è utile per farsi un’idea più precisa prima di prenotare, controllando le valutazioni e le recensioni e leggendo attentamente la descrizione dell’annuncio. Possibile anche porre domande all’host tramite la messaggistica sulla piattaforma prima di bloccare le date delle vacanze. A prenotazione effettuata, prima di mettersi in viaggio, è preferibile contattare l’host e prendere accordi sull’arrivo. Possibile anche segnalare casi sospetti all’assistenza clienti.