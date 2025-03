Va in scena il derby di Carmignano

Restano virtualmente da assegnare gli ultimi dodici punti. E la ventisettesima giornata dei campionati di Prima e Seconda Categoria, pronta a prendere il via alle 15 odierne, promette battaglia. Partendo dal girone D di Prima Categoria e dalla gara del Fantaccini: lo Jolo seconda forza del raggruppamento incontra il Maliseti Seano in cerca di punti-salvezza. Impegnativo anche il confronto esterno del CSL Prato Social Club ormai (quasi) salvo a quota 32, nella tana della Folgor Calenzano. Discorso analogo per il Prato Nord, che facendo risultato contro l’Atletico Casini Spedalino farebbe un netto passo avanti. Nelle sabbie mobili rimane per ora il Casale, che riceve la capolista Settimello. Scendendo in Seconda Categoria, si riparte dal girone C: la Pietà 2004, prima con 50 punti, aspetta al Faggi il pericolante Bugiani Pool 84 con i favori del pronostico. E chissà che il Chiesanuova non possa fornire indirettamente un assist placcando allo Scirea il San Niccolò, secondo a quattro lunghezze dal vertice. Attenzione al Montemurlo, che sembra aver trovato continuità: la banda Ermini attenderà al Nelli il Tavola ed in caso di successo potrebbe persino agganciare il secondo posto. Anche la Galcianese mira agli spareggi-promozione e regolare al Conti la concorrente Cintolese vorrebbe dire mandare un segnale chiaro. Mezzana e Valbisenzio si giocheranno le rispettive chance-salvezza in casa contro la Virtus Montale e sul terreno del Montalbano Cecina, mentre un Vernio di fatto ormai con un piede e mezzo in Terza Categoria vuol farsi valere contro l’Olimpia Quarrata. E si chiude così con il girone F: la corsa del Poggio a Caiano primo in graduatoria ricomincia da Firenze contro la Laurenziana. Ed è vietato sbagliare, perché in caso contrario il Daytona potrebbe mettere la freccia. Da seguire con curiosità anche il derby di Carmignano, che metterà di fronte Naldi e Virtus Comeana. La Querce può e deve piazzare la zampata-salvezza al Becheroni. E il San Giusto deve dare il 110% con il Real Peretola.

G.F.