Un’estate di furti e atti vandalici Il caso di Carmignano in prefettura

I furti e i vandalismi avvenuti nelle ultime due settimane a Carmignano sono stati al centro di un incontro che si è tenuto in Prefettura a Prato e al quale hanno partecipato i vertici di polizia, carabinieri e guardia di finanza. L’obiettivo del tavolo era fare il punto sullo stato della sicurezza nel Comune di Carmignano, così come richiesto nei giorni scorsi dal sindaco Edoardo Prestanti, che ha partecipato. "E’ stato in particolare esaminato l’episodio di vandalismo avvenuto nei giorni scorsi nel comune mediceo – scrive la Prefettura in una nota – con i danneggiamenti inflitti a varie auto parcheggiate in piazza Battisti, che ha destato preoccupazione nella popolazione residente e sul quale sono in corso i dovuti approfondimenti. Per quanto concerne la situazione complessiva dell’ordine e della sicurezza pubblica, pur prendendo atto che dai dati disponibili non si evidenzia uno scostamento in aumento dell’andamento della delittuosità a Carmignano, continuerà, come nel resto della provincia, il massimo impegno delle forze di polizia nella costante attività di controllo del territorio, opportunamente intensificata nel periodo estivo soprattutto nelle zone ritenute più esposte al rischio di episodi illeciti, nonché di prevenzione e repressione dei reati". Il sindaco preferisce non commentare e si rimette alle valutazioni della Prefettura. Come amministrazione, già nei giorni scorsi Prestanti aveva annunciato di aver intensificato i passaggi della polizia municipale con alcuni turni serali, pur rimarcando che i compiti dei vigili riguardano soprattutto le infrazioni al Codice della Strada e non la pubblica sicurezza. L’estate 2023 ha portato alla luce questi vandalismi gratuiti (13 veicoli fra auto e furgoni vandalizzati a Comeana), poi furti a ripetizione nelle case e due automobili rubate nella zona industriale di Seano e una di queste usata per rapinare del cellulare una coppia di cinesi in piena notte, spedendo l’uomo all’ospedale. Senza contare un’altra coppia di cinesi rapinata del Rolex la scorsa settimana a Poggio a Caiano. La consigliera di Forza Italia Angela Castiello, nei giorni scorsi, aveva evidenziato il fatto che Carmignano (come del resto tutti i Comuni) non rispetta la legge regionale sulla polizia municipale che prevederebbe un agente ogni 1000 abitanti: qui sono 6 invece di 14. Anche se i compiti fra polizia municipale e forze dell’ordine sono diversi sarebbe comunque una presenza importante, ma chiaramente per motivi economici, resta un sogno.

M. Serena Quercioli