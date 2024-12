Una visita con Natale ad Arte

Natale Ad Arte, un itinerario artistico dove non ti aspetti a cura dell’Associazione combattenti e reduci e del Comitato di via Pomeria. Il progetto, che vede la direzione artistica di Antonella Nannicini, porta i pratesi a incontrare gli artisti del territorio in luoghi insoliti. All’interno della Casa delle Memorie di Guerra per la Pace in piazza San Marco sono esposte alcune opere di Fernando Montagner e Gino Terreni, due artisti della memoria. Oggi alle 10 partirà dalla Casa delle Memorie una visita guidata alle opere di Antonella Nannicini, esposte all’hotel President. A seguire visita all’open studio di Italo Bolano, l’artista mancato nel 2020.