Una valanga di reti. L’Uisp dà spettacolo

Valanga di gol nella seconda giornata del campionato Uisp di Prato di calcio a 11. Il torneo è sempre più seguito e raduna, ad ogni partita, tanti appassionati sulle tribune dei vari campi sportivi per seguire le squadre. Il Phoenix 2012 travolge con uno schiacciante 6-0 la Polisportiva Il Sogno. Francesco Acciaioli mette a segno una tripletta, Gradi invece fa due reti. Chiude il match dal punteggio tennistico il gol di Zurlo. Sei gol anche tra Sporting Prato City e Vergaio 2003, ma ad aggiudicarsi il match sono gli ospiti col punteggio finale di 5-1. Al gol della bandiera di Daloiso dello Sporting, rispondono le reti di Grassi, Righi (doppietta per lui), Boccini e Romoli. Blitz esterno per il Real Chiesanuova, che batte 3-0 l’Avis Verag. A segno Pisa e Nepi, mentre il terzo gol arriva in seguito ad un’autorete che manda definitivamente i titoli di coda sulla giornataccia dei padroni di casa. Chiude il filotto di vittorie esterne il Tavola, che con la doppietta di Gianluca Branchetti batte 2-1 il Giusti Stefano, a segno con Aldi. Tante emozioni e risultato in bilico fino alla fine anche tra Prato Asd e Sant’Andrea: al triplice fischio sono i padroni di casa a mettere in saccoccia i tre punti, grazie alle doppietta di Asara e alla rete di Orefice. Pareggio, l’unico di giornata, tra Signa 2007 e Kickers Narnali: il match si chiude sull’1-1 con le reti di Ciolini per i padroni e di casa e La Rosa per gli ospiti. La sfida che ha tenuto più di tutte col fiato sospeso è stata però Sant’Ippolito-Bellini Giacomo Bacchereto, terminata con un pirotecnico 4-3 in favore dei padroni di casa. Per il Sant’Ippolito a segno Nenciarini, Donnini, Lombardi e Colligiani, mentre per gli ospiti non sono bastati la doppietta di Nunziati e il gol di Maresia. L’Olimpia Prato, infine, osservava il turno di riposo.

La classifica vede il Prato Asd a punteggio pieno, seguito da Kickers Narnali, Real Chiesanuova, Sant’Ippolito e Signa a 4 punti. Ancora a 0 punti S. Andrea, Giusti Stefano e Sporting Prato City. A zero anche la Polisportiva Il Sogno che, tuttavia, ha riposato nella prima giornata.

L.M.