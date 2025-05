Al Castello l’energia di Prato Comunità Educante

La grande festa di "Prato Comunità educante" è stata illuminata da quattro parole chiave: creatività, immaginazione, crescita, innovazione. Questi i ‘fari’ indicati da ragazze e ragazzi, per il grande evento del progetto promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Prato in collaborazione con Intesasanpaolo. E’ stata una giornata speciale, quella di ieri, dopo un sabato che non lo è stato di meno: al Pecci, ad esempio, c’è stato "Coro di Classe", mentre al Palazzo della Musica "ScaArt", a testimonianza dell’incontro straordinario tra scienza e immagine, a cura di Parsec e Scuola d’arte Leonardo, per citare solo due momenti vissuti dai ragazzi sabato. Ieri alle 16, al Castello dell’imperatore, l’appuntamento è stato invece "Con la fisica faccio sport", a cura di Centro giovanile di Formazione sportiva e Fondazione Parsec. E infine alle 18,30 con la festa finale (a cura di Coop. Pane e Rose, e Cieli Aperti): musica e aperitivo per chiudere in modo speciale il primo triennio di Prato Comunità Educante, un progetto che si prende cura del futuro dei giovani, che mette al primo posto le loro attese, rendendoli protagonisti di esperienze speciali che vengono "restituite" alla città.