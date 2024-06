Una "Tana" al Fabbrichino. Spettacolo per i più piccoli

Nuova settimana in arrivo, nuovi appuntamenti per il festival ex Fabrica targato compagnia Tpo. Per i più piccoli è vietato annoiarsi nel giardino del Fabbrichino perché la serata di martedì 25 giugno sarà tutta dedicata a loro. Tutti a sedere sul prato al calar del sole per assistere allo spettacolo "Tana" (alle 19) che sceglie il linguaggio della danza e il supporto di sculture di stoffa con cui due danzatrici vanno alla ricerca di una ‘tana’ per affrontare in sicurezza il buio della notte, il freddo, la pioggia, il sole. Osservando la natura e gli animali, le due protagoniste trovano ispirazione per il loro progetto, come una casa da costruire, da abitare, un posto dove nascondersi o semplicemente giocare: il bruco, l’orso, la chiocciola diventano così dei modelli da imitare.

Uno spettacolo con momenti di gioco interattivo per bimbi da 1 a 5 anni , al quale alla fine potranno partecipare gli spettatori adulti. Il biglietto costa 5 euro, biglietti in vendita sul canale ticka.metastasio.it.

La serata proseguirà alle 21 all’insegna della musica declinata in chiave di giovani talenti, quelli della giovanissima band rock K2, nell’ambito della rassegna "Rock The Children". Il cartellone di ex Fabrica, intitolato "Dieci" come omaggio al decennale di attività del Tpo in questo spazio, andrà avanti ogni sera (tranne il lunedì) fino a venerdì 12 luglio: le iniziative, a ingresso libero (tranne per gli spettacoli) s’inseriscono nella programmazione della Prato Estate 2024. Tutti gli appuntamenti sono consultabili sul sito www.ex-fabrica.it