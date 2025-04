Una strada per Luana: ci sarà la ministra Calderone

Alle 14 è in programma la cerimonia di intitolazione della via Luana D’Orazio. Si tratta della nuova strada di collegamento tra via Aldo Moro e via Livorno. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha fatto arrivare al sindaco Calamai, attraverso la segreteria del Quirinale, il suo personale apprezzamento per l’iniziativa. Saranno presenti alla cerimonia d’intitolazione, in rappresentanza del governo, la ministra del Lavoro, Marina Elvira Calderone e la vice presidente del Senato, Maria Domenica Castellone. All’inizio della strada per Luana sarà collocata una targa per spiegare chi era la giovane donna, scomparsa a soli 22 anni, e il significato del toponimo: "Per noi “via Luana D’Orazio” vuol rappresentare un testamento e un imperativo morale per ricordare Luana e tutte le vittime sul lavoro come esseri umani e non come numeri di un triste elenco di dolore", aggiunge il sindaco Calamai. "Ringrazio fin da ora la ministra del Lavoro, Calderone, e la vice presidente del Senato Castellone per i contributi che vorranno portare. La loro presenza è molto importante perché la strada dedicata a Luana vuol essere un monito contro tutte le morti sul lavoro e serve un impegno deciso e unitario delle istituzioni affinché nessuno debba più piangere la morte di un parente che non fa rientro a casa dal lavoro".