Una sterminata domenica oggi al Pecci

Al Cinema Pecci oggi alle 17 sarà proiettato il film Una sterminata domenica di Alain Parroni (foto), con Enrico Bassetti, Zackari Delmas e Federica Valentini, prodotto assieme a Fandango e Wim Wenders da Fabrizio Moretti, il mercante d’arte pratese di fama internazionale. Al Festival di Venezia 2023 ha vinto il premio speciale della giuria, sezione Orizzonti; il premio Fipresci Opera Prima "Per il potente linguaggio cinematografico della regia, per le splendide interpretazioni dei tre giovani attori e per il duplice sentimento di alienazione e appartenenza alla Città Eterna come madre ancestrale ritratta in modo frammentato ma organico in una sorta di stile nouvelle vague" ed è stato designato Film della critica dal sindacato nazionale critici cinematografici italiani con questa motivazione: "Un racconto di formazione che dura tante sterminate e interminabili domeniche, uno sconvolgente ritratto generazionale che della vita di tre adolescenti alla periferia di Roma, campagna e il litorale, utilizza i linguaggi, verbali e visivi, le traiettorie frenetiche, i dubbi e le poche certezze, le musiche, i rumori di fondo. L’esordio di Alain Parroni ci consegna un autore da d’occhio per il futuro". Estate. Roma e zone limitrofe. È in quest’area che si muovono tre adolescenti. Kevin, sedicenne, Alex che di anni ne ha appena compiuti diciannove, e Brenda che è incinta. Il loro è un girovagare tra città, campagna e periferia, costantemente insieme e apparentemente uniti fino a quando un’allusione modifica gli equilibri. Il loro processo di crescita privo di bussola passa a una nuova fase. Il film sarà replicato domani alle 21.15, domenica alle 18.30 e mercoledì 27 settembre alle 21.15.