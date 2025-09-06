Una stellina della danza. La giovane Alice ha incantato la Spagna

Alice Maglio, 21 anni, di Montemurlo ha conquistato il pubblico del "Festival internazionale di teatro classico" di Merida, nel Sud della Spagna, dove è stata l’acclamata protagonista di una coreografia di gruppo sul tema del mito di "Euridice e Orfeo". La scuola di danza "Smile" di Montemurlo è stato il suo trampolino di lancio ma è la Spagna ad averla consacrata tra i giovani talenti europei della danza contemporanea.

"La danza ha sempre fatto parte di me – racconta Alice Maglio - e la scuola di danza Smile di Irene Tancredi è stata la mia seconda casa, dove ho potuto coltivare e far crescere il mio sogno. Ballo fin dall’età di tre anni e grazie agli stage e alle esperienze maturate alla Smile. Poi tre anni fa ho vinto una borsa di studio e sono entrata a far parte della scuola "The place dance studio" di Madrid, dove lo scorso giugno mi sono diplomata in danza moderna e contemporanea sotto la direzione di Alessio Natale e del co-direttore Michele Manganaro".

Gli anni trascorsi a Madrid sono stati caratterizzati per la ragazza da un duro lavoro con allenamenti quotidiani di sei/otto ore. Una gavetta importante che ha consentito ad Alice di diplomarsi, presentando come "prova d’esame" un passo a due ispirato al mito di Euridice e Orfeo. Alice, intanto è già stata scritturata da un compagnia di danza contemporanea di Roma, la "Mandragora dance company" anche se il suo sogno sarebbe quello di lavorare per una compagnia di danza contemporanea all’estero.