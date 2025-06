Una raccolta fondi per il funerale di Denisa

"Con il dolore nel cuore, vi chiediamo di essere con noi in questo momento inimmaginabile. Denisa Maria Paun è stata tragicamente uccisa a Prato. Aveva tutta la vita davanti a sé, ma un destino crudele ha messo fine ai suoi sogni". E’ partito il tam tam su Facebook per lanciare una raccolta fondi in favore della famiglia della escort barbaramente uccisa e mutilata da Vasile Frumuzache. Le amiche della vittima stanno raccogliendo soldi per il suo funerale e soprattutto per riportare Denisa a casa, in Romania.

"La famiglia è devastata e desidera con tutto il cuore riportarla a casa, in Romania, per darle l’ultimo saluto, come merita. I costi del rimpatrio e della sepoltura sono elevati e le loro risorse finanziarie sono limitate – aggiungono le amiche –. Facciamo appello a tutti coloro che possono aiutare: ogni donazione, anche piccola, significa molto per questa famiglia che sta attraversando un dolore indescrivibile. Insieme possiamo riportare a casa Denisa". La raccolta fondi è reperibile sui social ed è in favore del fratello della vittima, Nicolae Narcis Paun.

A dolore si aggiunge dolore. Anche la famiglia di Frumuzache è "distrutta" come hanno spiegato alcuni conoscenti. L’uomo ha una moglie e due figli piccoli che sono stati portati in una struttura protetta per paura di ritorsioni. La moglie – che sarà sentita dagli inquirenti nei prossimi giorni – ancora non ha potuto incontrare il marito che si trova a Sollicciano. Frumuzache è stato trasferito in seguito all’agguato avvenuto alla Dogaia venerdì: il cugino della prima vittima, Ana Maria, detenuto nel carcere di Prato, gli ha tirato dell’olio bollente sul volto procurandogli diverse ustioni.