Una piscina per il "Casta". Sarà lo Stadio dell’acqua?

"Intitolare la nuova piscina a Sandro? Penso che sarebbe un omaggio doveroso per un grande professionista che ha dato tanto a nuoto e sport di Prato". Anche Alessandro Bartolozzi, presidente dell’Azzurra, si dice favorevole all’ipotesi di intitolare quello che dovrà essere il nuovo "Stadio dell’Acqua", l’impianto in corso di realizzazione a Iolo, al professor Alessandro Castagnoli. Il "Casta", scomparso lo scorso agosto a 76 anni, aveva del resto lo sport nel sangue: classe 1948, il padre Egisto (detto "Calvino") era stato uno dei primi istruttori del salto ad ostacoli a Prato. Disciplina nella quale, da giovanissimo, Sandro era arrivato a laurearsi campione italiano nei 60 metri della categoria "allievi". Aveva quindi praticato a buoni livelli il nuoto e il basket, per poi diventare prof di educazione fisica al Buzzi e al Copernico.

Le pagine migliori le aveva però scritte come detto nel nuoto, riuscendo da tecnico a formare i migliori nuotatori e le migliori nuotatrici pratesi. E portando alcuni di loro a livelli di eccellenza: Castagnoli è stato ad esempio il mentore di Andrea Righi (argento ai Mondiali di Fukuoka 2001) di Gioele Origlia (campionessa italiana nei 100 stile 2017) Lisa Giagnoni (vice campionessa italiana 1994) e Francesco Moroni (campione italiano ragazzi 2008).

Ma non era raro vederlo a bordo vasca fino ad un paio d’anni fa, sempre con l’immancabile fischietto a scandire il tempo e a dare il ritmo ai suoi atleti. Nessuno di loro lo ha dimenticato: lunedì scorso, quando gli è stato conferito in Comune il "Premio Bacchino Sport" alla memoria, accanto ai familiari di Sandro c’erano anche Righi ed Origlia, emozionati. Presente anche Urano Corsi, ex-presidente del Panathlon. "Sandro è stato un grande atleta – e ha fatto crescere fior di sportivi. Intitolargli la nuova piscina? Sarebbe bello". Il parere positivo di Corsi e Bartolozzi si aggiunge a quello di Roberto Di Carlo, presidente della Futura. E dovrebbe essere proprio quest’ultima società ad omaggiare il Casta: Il prossimo "Trofeo Città di Prato" di nuoto (fra maggio e giugno) prevede un memorial in suo onore.

Giovanni Fiorentino