Una mano tesa ai bambini malati

Beneficenza per "Cure2Children Foundation onlus" impegnata ad aiutare i bambini malati di tumore e di patologie ematologiche gravi in Paesi poveri, con l’obiettivo anche di rafforzare e sviluppare sistemi sanitari nazioni a basso reddito. Il Lions Prato Curzio Malaparte presieduto da Sonia Chiti in occasione della serata "Crescere senza confini" organizzata per il ventesimo anniversario del club a villa La Ferdinanda di Artimino ha raccolto 32.000 euro a favore di "Cure2Children" che da diciassette anni cura i bambini malati direttamente nei loro Paesi di nascita. L’iniziativa del Lions Malaparte è stata realizzata congiuntamente a Fondazione Davide Astori e Fondazione Biagioni Borgogni con la presenza di Leonardo Pieraccioni, Lorenzo Baglioni e Giammaria Vassallo. "Ringrazio sentitamente tutti gli amici che numerosi hanno aderito all’iniziativa per la cura dei bambini malati oncologici nei paesi più poveri del mondo – ha detto la presidente -Prato è sempre generosa". Il punto sui progetti realizzati è stato fatto nella charter night, evento speciale organizzato dal club a villa Castelletti a Signa con molti ospiti e autorità cittadine. Presente anche il governatore del distretto 108la, Francesco Cottini.