Una domenica di prevenzione Visite gratis per 19 patologie

Torna la giornata dedicata alla prevenzione sanitaria gratuita. Dalle 9,30 alle 18 appuntamento con ’Lions in piazza’ arivato alle ottava edizione. Un appuntamento, che rimette al centro l’importanza della prevenzione sanitaria, dando a tutti l’opportunità di effettuare uno screening completo attraverso visite gratuite. Un’occasione preziosa per prendersi cura della propria salute in un periodo difficile, caratterizzato da rincari e inflazione che purtroppo costringe molte persone a risparmiare sulla prevenzione. In campo un centinaio volontari che, tra sabato e domenica, si occuperanno dell’allestimento del campo base con le tende e i cinque moduli abitativi dove troveranno posto gli ambulatori mobili. Sono, invece, 18 i medici e gli infermieri che metteranno a disposizione della giornata di prevenzione le proprie competenze professionali.

Sono 19 le patologie per le quali sarà possibile richiedere una visita medica di prevenzione primaria totalmente gratuita: elettrocardiogramma, ecodoppler ecografia addome, screening nefrologico, misurazione della glicemia, misurazione pressione arteriosa, misurazione della vista, saturazione, consulenza nutrizionale e posturale, esami ematici del colesterolo e psa (prostata), controllo dell’udito, odontoiatria per bambini e adulti, ginecologia e urologia. Novità di quest’anno sono la consulenza chiropratica, l’otorinolaringoiatria e l’endocrinologia. In piazza della Costituzione, a cura della Misericordia, si potrà partecipare anche ad un corso di primo soccorso Blsd laico di quattro ore (due di parte teorica e due di prove pratiche), durante il quale sarà rilasciato l’attestato per l’utilizzo del defibrillatore semi-automatico. È importante ricordare che gli esami ematici della colesterolemia e del psa si effettuano solo la mattina presso gli ambulatori della Misericordia di Montemurlo; per la colesterolemia è opportuno presentarsi a digiuno. Anche le visite ginecologiche e urologiche si svolgono agli ambulatori della Misericordia.

Per effettuare gli esami ematici è necessario presentarsi all’accettazione in piazza Costituzione fin dal primo mattino (l’accettazione apre alle 7.30), da qui si sarà accompagnati con delle navette direttamente agli ambulatori della Misericordia per effettuare le visite. L’accettazione in piazza della Costituzione sarà attiva fin dalle 7,30, mentre le visite nelle tende in piazza inizieranno a partire dalle 9,30 fino alle 13 e quindi dalle 14,30 alle 18.

Silvia Bini