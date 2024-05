"Una app per traffico e cantieri". Viabilità, la proposta di Bugetti

Informazioni in tempo reale sul traffico e sulle modifiche temporanee alla viabilità dettate dai lavori, utilizzando strumenti tecnologici alla portata di tutti che permettano di aiutare l’automobilista a evitare i punti più critici. La proposta è della candidata sindaca del centrosinistra Ilaria Bugetti per agevolare gli spostamenti dei cittadini e per aiutarli a essere sempre aggiornati sui cantieri. Ed è proprio l’avvicinarsi del maxi cantiere per la costruzione del tunnel lungo viale Leonardo Da Vinci al Soccorso, che rafforza questa volontà. L’intervento, grazie allo stanziamento del governo Meloni per coprire i costi aggiuntivi del progetto, è all’orizzonte e comporterà un piano straordinario di viabilità alternativa, basata sulle complanari e su area cantierizzata, perché i lavori dureranno circa tre anni e sarà necessario dare una risposta a migliaia di automobilisti. Essere aggiornati in tempo reale sarà quindi fondamentale. Il sistema sarà utile anche per essere aggiornati sui cantieri più piccoli: dalle asfaltature ai lavori sui sottoservizi.

Esiste già una piattaforma di raccolta dati per il monitoraggio dei flussi di traffico con sensoristica. Dati a disposizione degli uffici per gestire i flussi e che potranno essere utilizzati anche per dare informazioni in tempo reale ai cittadini. La tecnologia moderna, ad esempio un’app, permetterà di conoscere interruzioni, file e percorsi alternativi in pochi secondi.

"In questi giorni, andando a giro per le frazioni e per il territorio, ascoltando i tanti cittadini che ho incontrato, ho registrato questa esigenza. - afferma Bugetti - Possiamo potenziare ciò che c’è già attraverso un progetto a costo quasi zero grazie all’innovazione tecnologica. Penso a un’app e a dei pannelli luminosi con informazioni aggiornate. Ma gli strumenti a disposizione sono tanti e in continua evoluzione. L’obiettivo è ridurre il più possibile i disagi per gli automobilisti e in generale per i cittadini. Disagi che inevitabilmente i cantieri stradali comportano".

b.l.