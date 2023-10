Un servizio di sos riservato ai disabili

"Oltre ai disagi, oltre alle disabilità, oltre alle difficoltà" recita il motto dell’associazione di volontariato e Protezione Civile "Oltre". Che non fa solo attività anti-degrado con il gruppo delle Guardie di San Giorgio, ma anche di supporto ai disabili. Non si tratta di un’attività di tipo sanitario, ma un’azione di aiuto in caso di emergenza. C’è un numero dedicato (392-1697881) da contattare, un servizio sos importante. Senza contare le tante attività pensate per le persone disabili per favorire la socialità.